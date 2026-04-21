Fenerbahçe maçından notlar

Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Fenerbahçe, sakatlık sorunları nedeniyle bazı oyuncularını kadroya almadı. Daha önceki karşılaşmalarda her iki takım arasında önemli mücadeleler yaşandı.

TÜRKİYE Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetti. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mustafa Savranlar yaptı. Dördüncü hakemlik görevini Yiğit Arslan üstlendi. Maçın VAR hakemi ise Erkan Engin oldu.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ile Marco Asensio, TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosuna alınmazken, Dorgeles Nene de kafileye dahil edilmedi.

Sarı-lacivertliler, grup aşamasında Beşiktaş, Beyoğlu Yeni Çarşı, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile karşılaştı. Fenerbahçe, gruptaki tek mağlubiyetini Beşiktaş'a karşı alırken, 9 puan topladı. TÜMOSAN Konyaspor ise B Grubu'nda dörtte dört yaparak averajla Samsunspor'un gerisinde kaldı ve ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

2002-2003 sezonunda ise tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada Konyaspor sahasında 1-0 kazanarak Fenerbahçe'yi kupadan elemişti. Yeşil- beyazlılar ile Fenerbahçe 2015-2016 sezonunda da Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştı. Çift maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda sarı-lacivertliler ilk müsabakayı deplasmanda 3-0, ikinci karşılaşmayı ise sahasında 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

