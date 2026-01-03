Haberler

Konyaspor, deneyimli oyuncu Deniz Türüç'ü transfer etti

Konyaspor, deneyimli oyuncu Deniz Türüç'ü transfer etti
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig takımlarından TÜMOSAN Konyaspor, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni Antalya'da yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, tecrübeli oyuncu Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Twente altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Takım'da 12 kez ay yıldızlı formayı terleten Türüç, yeşil beyazlılarda 9 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

