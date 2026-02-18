Haberler

Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi kadro dışı

Güncelleme:
Konyaspor'da Galatasaray maçı öncesi Guilherme kadro dışı bırakıldı ve kaptanlığı alındı.

  • Konyaspor futbolcusu Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirildi ve kendisi kadro dışı bırakıldı.
  • Konyaspor'da birinci kaptanlık görevi Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e verildi.

Süper Lig'de son galibiyetini Ekim 2025'te alan Konyaspor'da Recep Uçar'ın ardından göreve gelen Çağdaş Atan ile de yollar ayrılmıştı. İlhan Palut ile anlaşan yeşil-beyazlılar bu hafta sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

KADRO DIŞI KALDI

Zorlu mücadele öncesi Konyaspor'da Guilherme Sitya kadro dışı bırakıldı. Oyuncu takımda aynı zamanda kaptanlık da yapıyordu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda futbolcumuz Guilherme Sitya'nın takım kaptanlığı görevi sona erdirilmiş ve kendisi kadro dışı bırakılmıştır. Ayrıca yine alınan karar gereğince birinci kaptanlık görevi futbolcumuz Adil Demirbağ'a, ikinci kaptanlık görevi ise Deniz Türüç'e tevdi edilmiştir."

Kaynak: AA
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Yapı iş başında bravo....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

