Futbol: Trendyol Süper Lig

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Gonçalves ve Melih İbrahimoğlu'nun golleriyle galip gelen Konyaspor, önemli bir başarı elde etti.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bahtiyar Birinci, Samet Çavuş

Hesap.com Antalyaspor : Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 87 Boli), Veysel Sarı, Giannetti (Dk. 64 Bahadır Öztürk), Paal, Soner Dikmen (Dk. 74 Ceesay), Ballet, Safuri, Saric (Dk. 64 Abdülkadir Ömür), Doğukan Sinik (Dk. 64 Storm), Van de Streek

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Adil Demirbağ, Nagalo, Uğurcan Yazğılı, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Dk. 71 Jevtovic), Olaigbe (Dk. 71 Bardhi), Gonçalves (Dk. 85 Bazoer), Deniz Türüç (Dk. 80 Svendsen), Kramer (Dk. 46 Muleka)

Goller: Dk. 57 Gonçalves, Dk. 90+6 Melih İbrahimoğlu (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 63 Veysel Sarı, Dk. 82 Ballet, Dk. 90 Bahadır Öztürk (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 60 Bjorlo, Dk. 75 Deniz Türüç, Dk. 82 Arif Boşluk, Dk. 85 Nagalo, Dk. 90 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor )

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yendi.

50. dakikada soldan korner kullanan Safuri'nin ortasına iyi yükselen Giannetti'nin kafayla şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

57. dakikada konuk ekip öne geçti. Bjorlo'nun uzun pasında savunma arkasına sarkan Gonçalves, ceza sahasına girip topu kaleci Julian'ın solundan ağlara gönderdi: 0-1.

90+6. dakikada TÜMOSAN Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Muleka'nın pasında orta alanda topla buluşan Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına girip şutunda, meşin yuvarlak kaleci Julian'ın sağından filelere gitti: 0-2.

Karşılaşmayı, Konya ekibi 2-0 kazandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı

İtirafçı ihraç polisin ifadesi ortaya çıktı! Tüm suçu 2 isme attı

Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim

Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim...
500

Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi

112 çalışanı gözyaşlarına boğuldu, görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD'yi karıştıran kareler: 'Süper güç' kendi askerlerini bile doyuramıyor

İran'da tehditler savuran ABD askerlerinin düştüğü duruma bakın
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter

İran'a teşekkür eden Trump'tan İsrail'e görülmemiş rest

Şanlıurfa'da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi! Zanlı bu kez veli

Yine aynı il yine okulda olay! Zanlı bu kez veli
İranlı kadınlardan ağır silahlarla gövde gösterisi

İranlı kadınlardan gövde gösterisi!

Diziler sil baştan değişiyor

Diziler sil baştan değişiyor