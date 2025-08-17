Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia

Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından NOW Spor'da açıklamalarda bulundu. Tümer Metin, uzatma anlarında penaltı kaçıran Anderson Talisca için çarpıcı konuştu.

''PENALTIYI CENK'E BIRAKIRDIM''

Penaltıyı Cenk Tosun'a bırakacağını dile getiren Tümer Metin, "Oyuncu sezileriyle penaltıyı alır. Koyarsın vücudunu, ayağını ve o darbeyi beklersin. "Penaltıyı almak" demek budur. Yanlış bir şey yok, yanlış anlaşılmasın. Cenk Tosun tecrübesiyle aldı. Ben bırakırdım penaltıyı Cenk'e. Yüzdesi çok yüksek çünkü" ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'TAKİ SEVİYESİNE GELEMEYECEK''

Talisca için büyük bir iddia ortaya atan Tümer Metin, Talisca'nın Beşiktaş'taki seviyesine gelemeyeceğini söyleyerek, "Talisca'yla ilgili daha büyük sıkıntı var. Talisca günümüzde, 8 sene önce Beşiktaş'ta yaptıklarıyla değerlendiriliyor. Söylüyorum; hiçbir zaman gelemeyecek o seviyeye. 8 sene geçmiş, 8 yaş almış bir adamdan bahsediyoruz. Talisca fiziksel kalitesiyle ön planda olan bir oyuncu değil. Talisca bitiriciliğiyle, gençliğiyle ön plandaydı Beşiktaş'ta. Yine savunma yardımı yapmadan sadece bitirerek iştahla ve fiziki kaliteyle gidiyordu ve şimdi üstüne 8 sene... Şimdi bir sakatlıkta, 8 sene önce 15 günde dönen vücut şimdi 2 ayda dönüyor. Belki adale hazır oluyor ama rahat çıkmıyor, güçlü çıkmıyor vuruş. Biraz tereddütteyim Talisca için." yorumunda bulundu.