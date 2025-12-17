Haberler

Tüm Türkiye'nin beklediği o an geldi çattı! NBA All-Star oylaması başladı

Tüm Türkiye'nin beklediği o an geldi çattı! NBA All-Star oylaması başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli basketbolcularımız Alperen Şengün ve Adem Bona'nın da yer aldığı NBA All-Star maçı oylaması başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli basketbolcular Alperen Şengün ve Adem Bona'ya, "NBA All-Star" maçı oylamasında destek istedi.

  • NBA All-Star maçı oylaması 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek.
  • 2026 NBA All-Star maçı 16 Şubat 2026'da Los Angeles'taki Intuit Dome'da yapılacak.
  • 2026 NBA All-Star maçında ABD'li oyunculardan oluşan iki ekip ve bir Dünya Karması olmak üzere 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak.

Nba All- Star maçı oylaması başladı. Nba'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'un 16 Şubat 2026'da ev sahipliği yapacağı 75. NBA All-Star maçının oylaması, 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek.

MİLLİ YILDIZLARIMIZ OY BEKLİYOR

Basketbolseverler, NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden milli oyuncular Alperen Şengün ve Adem Bona'nın da yer aldığı oylamaya katılabilecek.

YENİ BİR FORMAT DÜZENLENECEK

Bu sezonki organizasyonun yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki ekip ve bir Dünya Karması olmak üzere 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak. Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından belirlenecek. Ekiplerin kalan 7'şer oyuncusunu ise NBA'deki başantrenörler seçecek. Oyuncu seçimlerinde bu yıl pozisyon sınırlaması olmayacak. Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Başkanı Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.

BAKAN BAK'TAN DESTEK PAYLAŞIMI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli basketbolcular Alperen Şengün ve Adem Bona'ya, "NBA All-Star" maçı oylamasında destek istedi. Bakan Bak, NSosyal hesabından "Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı" başlığıyla "Sizleri, milli gururlarımız Alperen Şengün ve Adem Bona'ya oy vermeye davet ediyorum. Oylarımız da gönüllerimiz de onlarla." paylaşımı yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İsrail ile Mısır arasında 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşması

İsrail, tarihinin en büyük gaz anlaşmasını Arap ülkesiyle yaptı
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım

Icardi'den herkesi şaşırtan olay paylaşım
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Konyaspor, Galatasaray'ın iki yıldızını birden istiyor

Konyaspor, Süper Lig devinin satışa koyduğu iki yıldızına da göz dikti
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
CHP'li Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan geriye yürek burkan anlar kaldı

CHP'li belediye başkanından geriye kahreden görüntüler kaldı
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
500 milyon TL'lik servet kaderine terk edildi, lüks araçlar yosun tuttu

500 milyon TL'lik servet terk edildi! Her yanları yosun tuttu
title