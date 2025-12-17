Tüm Türkiye'nin beklediği o an geldi çattı! NBA All-Star oylaması başladı
Milli basketbolcularımız Alperen Şengün ve Adem Bona'nın da yer aldığı NBA All-Star maçı oylaması başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli basketbolcular Alperen Şengün ve Adem Bona'ya, "NBA All-Star" maçı oylamasında destek istedi.
- NBA All-Star maçı oylaması 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek.
- 2026 NBA All-Star maçı 16 Şubat 2026'da Los Angeles'taki Intuit Dome'da yapılacak.
- 2026 NBA All-Star maçında ABD'li oyunculardan oluşan iki ekip ve bir Dünya Karması olmak üzere 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak.
Nba All- Star maçı oylaması başladı. Nba'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'un 16 Şubat 2026'da ev sahipliği yapacağı 75. NBA All-Star maçının oylaması, 14 Ocak 2026'ya kadar sürecek.
MİLLİ YILDIZLARIMIZ OY BEKLİYOR
Basketbolseverler, NBA.com ve NBA mobil uygulaması üzerinden milli oyuncular Alperen Şengün ve Adem Bona'nın da yer aldığı oylamaya katılabilecek.
YENİ BİR FORMAT DÜZENLENECEK
Bu sezonki organizasyonun yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki ekip ve bir Dünya Karması olmak üzere 3 takım, 12'şer dakikalık 4 maç yapacak. Her konferanstan ilk 5 oyuncu, taraftarlar (oyların yüzde 50'si), mevcut NBA oyuncuları (yüzde 25) ve medya paneli (yüzde 25) tarafından belirlenecek. Ekiplerin kalan 7'şer oyuncusunu ise NBA'deki başantrenörler seçecek. Oyuncu seçimlerinde bu yıl pozisyon sınırlaması olmayacak. Oylamada 16 ABD'li, 8 uluslararası oyuncu sayısı yakalanamazsa NBA Başkanı Adam Silver, dengeyi sağlamak için devreye girecek.
BAKAN BAK'TAN DESTEK PAYLAŞIMI
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli basketbolcular Alperen Şengün ve Adem Bona'ya, "NBA All-Star" maçı oylamasında destek istedi. Bakan Bak, NSosyal hesabından "Haydi Türkiye, şimdi destek zamanı" başlığıyla "Sizleri, milli gururlarımız Alperen Şengün ve Adem Bona'ya oy vermeye davet ediyorum. Oylarımız da gönüllerimiz de onlarla." paylaşımı yaptı.