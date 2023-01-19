Tüm dünya hayal kırıklığına uğradı! Ronaldo ve Messi birbirlerini tanımazdan geldi

Lionel Messi'nin formasını giydiği PSG ve Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Al Nassr-Al Hilal karması Suudi Arabistan'daki özel maçta karşı karşıya gelirken, kameralar iki yıldızın peşinden ayrılmadı. Messi ve Ronaldo'nun birbirlerine selam vermesini bekleyen futbolseverler büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi efsanesi son kez bir araya geldi. Riyad'daki özel maçta Lionel Messi'nin takımı PSG ve Cristiano Ronaldo'nun kaptanlığını yaptığı Al Nassr-Al Hilal karması karşı karşıya geldi.

İKİLİ BULUŞMADI

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun maç öncesi selamlaşmaması, aynı kareye girip poz vermemesi futbolseverleri üzdü. Son zamanlarda birbirleri hakkında ılıman açıklamalar yapan iki yıldız, maç öncesinde beklenildiği gibi birbirlerine çok da sıcak davranmadı.

RAMOS KÜPESİNİ ÇIKARDI

Cristiano Ronaldo, maç öncesi Real Madrid'den takım arkadaşı olan Sergio Ramos'la hasret giderdi. Ronaldo, küpesini çıkarmayı unutan Ramos'a kulağındakini göstererek uyarıda bulundu. Ramos da gülümseyip küpesini çıkardı.