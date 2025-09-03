Tuğrulhan Akbaş, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Altın Madalya Peşinde

Ordulu milli sporcu Tuğrulhan Akbaş, Bulgaristan'ın Varna kentinde 10-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalya almak istiyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Tuğrulhan, babasının tavsiyesiyle 4 yıl önce bilek güreşiyle tanıştı.

Yurt içi ve yurt dışında önemli başarılara imza atan Tuğrulhan, dünya şampiyonluğu hedefiyle ter döküyor.

Tuğrulhan Akbaş, Ünye Spor Salonu Bilek Güreşi Eğitim Merkezi'nde antrenör Furkan Kirman ile ulusal ve uluslararası başarılarına yenilerini eklemek için özveriyle çalışıyor.

"Altın madalya için ter döküyorum"

Ünye Çevre, Eğitim, Kültür, Spor ve İzcilik Kulübü (ÜNÇEK) sporcusu 19 yaşındaki Tuğrulhan Akbaş, AA muhabirine, babasının yönlendirmesiyle başladığı bilek güreşinde önemli başarılara imza attığını söyledi.

Yeni başarılar için çalıştığını belirten Tuğrulhan, "Bu sene nisanda düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 23 yaş altı 60 kilogram sağ kolda birinci, büyüklerde sağ kolda ikinci oldum. Sonra da milli takıma davet edildim. Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na gideceğim." dedi.

Kariyerinde Avrupa üçüncülüğü ve dünya dördüncülüğü bulunduğunu anlatan Tuğrulhan, bu kez altın madalya için ter döktüğünü ifade etti.

Tuğrulhan Akbaş, çok çalıştığını, elinden geleni yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizi, ilimizi en iyi şekilde temsil ederek madalyayla dönmeyi hedefliyorum. Sıkı şekilde antrenmanları aksatmadan devam ettim. Dünya Şampiyonası'nda elimden geleni yapacağım. İnşallah birincilik madalyasıyla döneceğim."

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güresi Federasyonu İl Temsilcisi de olan Furkan Kirman, sporcusunun özveriyle çalıştığını söyledi.

Amaçlarının dünya şampiyonluğu olduğunun altını çizen Kirman, Türk bayrağını dalgalandırmayı ve İstiklal Marşı'nı okutmayı istediklerini dile getirdi.