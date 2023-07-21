Tuğba Danışmaz ve Necati Er Balkan Büyükler Şampiyonası'na madalyalarıyla gidiyor

Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda başarılı olan Tuğba Danışmaz ve Necati Er, Sırbistan'da yapılacak olan Balkan Büyükler Şampiyonası'na madalyalarıyla katılacaklar.

Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda atletizm branşında önemli başarılar elde eden Tuğba Danışmaz ve Necati Er Sırbistan'da yapılacak olan Balkan Büyükler Şampiyonası'ndan önce bu ülkede madalyalarına kavuştu.

Avrupa oyunları komitesi atletizmdeki madalyaları organizasyonda vermemiş ve atletlerin adreslerine göndermişti. Türkiye Atletizm Federasyonuna ulaşan madalyalardan ikisi Sirbistan'da sporculara teslim edildi.

Avrupa oyunlarında madalya kazanan İsmail Nezir, kariyerine Avrupa oyunları madalyası da ekledi. 20 yaşındaki milli sporcu finalde 48.84'lük zamanıyla bronz madalya elde etti. 800 metrede ise Mehmet Çelik 1.46.84'lük zamanıyla bronz madalya elde etmişti. Bu iki sporcunun madalyaları da ilerleyen günlerde düzenlenecek bir törenle federasyon tarafından kendilerine takdim edilecek.