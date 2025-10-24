Tuba Demir, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Tuba Demir, gümüş madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Tuba Demir, finalde başarılı bir performans gösterdi ancak Kazakistanlı Shugyla Omırbek'e 12-8 yenildi. Bu sonuçla Demir, dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Turnuva boyunca üstün bir performans sergileyen Tuba Demir, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi Ukraynalı Albina Rillia'yı 5-3, çeyrek finalde Polonyalı Patrycja Ewa Strzelczyk'i 2-1, yarı finalde ise Hintli Nishu Nishu'yu 6-4 mağlup ederek finale yükselmişti. - İSTANBUL