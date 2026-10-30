Tuba Demir, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya maçını 11-0 kaybedip 5. oldu

Tuba Demir, Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya maçını 11-0 kaybedip 5. olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Tuba Demir, üçüncülük mücadelesini kaybederek 5. oldu. Repesajdan gelen Rus Ekaterina Verbina'ya 11-0 teknik üstünlükle yenilen Demir, bronz madalyayı kaçırdı.
Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Tuba Demir, 5. oldu.
Tuba Demir, başkent Astana'daki organizasyonun 7. gününde, üçüncülük mücadelesinde repesajdan gelen Rus Ekaterina Verbina ile karşılaştı.
Milli güreşçi, geçen yıl dünya ikincisi olan rakibine 11-0 teknik üstünlükle yenildi.
Bu sonuçla Verbina bronz madalya kazanırken, Tuba sıkletinde 5. sırada yer aldı.
Dün ikinci turda Özbek Sandugash Djenbaeva'yı 11-2, çeyrek finalde Hint Ahilya Shatrughn Shinde'yi 9-6 yenen Avrupa üçüncüsü Tuba Demir, Ukraynalı Nataliia Klivchutska ile yaptığı yarı final maçını kaybetmişti.