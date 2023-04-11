Üye Girişi
Haberi Paylaş
TSYD Trabzon Şubesi yöneticilerinden Trabzonspor Kulübüne ziyaret

TSYD Trabzon Şubesi yöneticilerinden Trabzonspor Kulübüne ziyaret

Spor Haberleri

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yöneticileri, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve beraberindekiler, ziyarette asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

TSYD Trabzon Şubesi yöneticileri, bordo-mavili yönetim kuruluna görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Kafkas ise TSYD Trabzon Şubesi yöneticilerinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Spor

Trabzonspor Trabzon Türkiye Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title