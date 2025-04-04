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TSYD Trabzon Şubesi'nden Fatih Tekke'ye Ziyaret

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'yi ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi ve çiçek hediye etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi yönetimi, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'yi ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Tekke ile bir süre görüştü.

Kılıç, yeni görevinde başarı dilediği Fatih Tekke'ye çiçek hediye etti.

TSYD yöneticilerine teşekkür eden Tekke, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor
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