TSYD Ankara Kupası Maçının Tarihi Değişti

TSYD Ankara Kupası Maçının Tarihi Değişti
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GENÇLERBİRLİĞİ ile MKE Ankaragücü arasında yapılacak TSYD Ankara Kupası maçı, 2 Ağustos'tan 1 Ağustos'a alındı. Karşılaşma, Aktepe Stadı'nda saat 17.30'da oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ ile MKE Ankaragücü arasında daha önce 2 Ağustos'ta oynanacağı açıklanan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçı 1 Ağustos'a alındı.

TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, karşılaşmanın günü ve saatinin değiştiği belirtildi. Başkent ekipleri arasındaki karşılaşmanın, Aktepe Stadı'nda 1 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da oynanacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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