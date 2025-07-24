TSYD Ankara Kupası Maçının Tarihi Değişti
GENÇLERBİRLİĞİ ile MKE Ankaragücü arasında yapılacak TSYD Ankara Kupası maçı, 2 Ağustos'tan 1 Ağustos'a alındı. Karşılaşma, Aktepe Stadı'nda saat 17.30'da oynanacak.
GENÇLERBİRLİĞİ ile MKE Ankaragücü arasında daha önce 2 Ağustos'ta oynanacağı açıklanan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası maçı 1 Ağustos'a alındı.
TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, karşılaşmanın günü ve saatinin değiştiği belirtildi. Başkent ekipleri arasındaki karşılaşmanın, Aktepe Stadı'nda 1 Ağustos Cuma günü saat 17.30'da oynanacağı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor