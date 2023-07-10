TSYD Adana Şubesi Yangın Sonrası Ziyaret Edildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, çıkan yangın sonucu hasar gören Adana şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, yönetim kurulu ve üyelerle bir araya gelen Tongsir, 'En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Merhum başkanımız Nihat Geven'in adını taşıyan TSYD Adana Şubesi Tesisleri en kısa sürede daha iyi olacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın' dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Başkanı Oğuz Tongsir, çıkan yangın sonucu hasar gören Adana şubesini ziyaret etti. Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, yönetim kurulu ve üyelerle bir araya gelen Tongsir, "En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Merhum başkanımız Nihat Geven'in adını taşıyan TSYD Adana Şubesi Tesisleri en kısa sürede daha iyi olacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" dedi.

Geçtiğimiz hafta elektrik kontağından kaynaklanan yangında büyük hasar gören TSYD Adana Şubesi'nin restaurant ve idari binasında incelemelerde bulunan TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, yönetim kurulu ve üyelerle bir araya geldi. Başkan Tongsir, "En büyük tesellimiz kimseye bir şey olmaması. Cana geleceğine mala gelsin. El birliği içerisinde gereken neyse yapılacaktır" dedi.Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir'in de katılımıyla incelemelerini tamamlayan Tongsir, "Elbette üzüldük. Spor basınının çatısı konumunda olan TSYD Adana Şubesi Tesisleri; eskisinden daha da iyi olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Öncelikle yangının ardından gerek telefon ederek ve gerekse de bizzat tesislere gelerek 'geçmiş olsun' temennisinde bulunan ve yanımızda olduklarını gösteren Adana Valisi Dr. Süleyman Elban başta olmak üzere, yerel yönetim başkanlarına ve daire başkanlarına, siyasi parti başkan ve heyetlerine, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederiz. Merhum başkanımız Nihat Geven'in adını taşıyan TSYD Adana Şubesi Tesisleri en kısa sürede daha iyi olacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" diye konuştu.