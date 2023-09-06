TSYD Adana Şubesi ve ÇGC İşbirliğiyle Futbol Oyun Kuralları Değişiklikleri Semineri Düzenlendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) işbirliğiyle düzenlenen eğitim seminerinde futbol oyun kuralları değişiklikleri ele alındı. TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, spor paydaşlarını bir araya getirmenin mutluluğunu dile getirdi. TFF eğitimcisi Mustafa Kürşad Uçar da katılımcıları futbolda yapılan kural değişiklikleri hakkında bilgilendirdi.