TSYD Adana Şubesi ve ÇGC İşbirliğiyle Futbol Oyun Kuralları Değişiklikleri Semineri Düzenlendi
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) işbirliğiyle düzenlenen eğitim seminerinde futbol oyun kuralları değişiklikleri ele alındı. TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, spor paydaşlarını bir araya getirmenin mutluluğunu dile getirdi. TFF eğitimcisi Mustafa Kürşad Uçar da katılımcıları futbolda yapılan kural değişiklikleri hakkında bilgilendirdi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) işbirliğiyle eğitim semineri düzenlendi.
ÇGC Kültür ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen seminerde "Futbol Oyun Kuralları Değişiklikleri" ele alındı.
TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer, etkinlikle yaptığı konuşmada, spor paydaşlarını bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
TFF eğitimcisi Mustafa Kürşad Uçar da futbolda yapılan kural değişiklikleriyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi.