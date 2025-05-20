TSK Spor Gücü, 19 Mayıs Bayramı'nda Önemli Başarılar Elde Etti

TSK Spor Gücü, 19 Mayıs Bayramı'nda Önemli Başarılar Elde Etti
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında TSK Spor Gücü takımları, Türkiye Yarı Maraton Ligi Şampiyonası'nda yarı maraton Türkiye şampiyonu oldu ve uluslararası yüzme şampiyonasında 9 Türkiye rekoru kırarak toplamda 98 madalya kazandı. Ayrıca, Uluslararası Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda da 32 madalya ile dönerek büyük başarılar elde etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen spor müsabakalarında, TSK Spor Gücü takımları önemli başarılar elde etti.

TSK Spor Gücü Kır Koşusu Takımı; 17-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye Atletizm Federasyonu organizatörlüğünde 443 sporcunun katılımıyla Konya'da icra edilen Türkiye Yarı Maraton Ligi Şampiyonası'nda Yarı Maraton Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Yüzme Takımı ise; 16-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında 4 Ülkeden 450 sporcunun katılımıyla Antalya'da icra edilen Uluslararası Kısa Kulvar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Yüzme Şampiyonası'nda 9 Türkiye rekoru kırdı. Yüzme Takımımız 37 birincilik, 33 ikincilik ve 28 üçüncülük olmak üzere toplam 98 madalya elde etti.

TSK Spor Gücü Kick Boks Takımı da; 14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında 41 ülkeden 3 bin 196 sporcunun katılımıyla Antalya'da icra edilen Uluslararası Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda 13 birincilik, 12 ikincilik, 7 üçüncülük olmak üzere toplamda 32 madalya kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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