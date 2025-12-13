Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 59-32 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Alpaslan Türkeş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 30-10 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında üstün oyununu sürdüren TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü, karşılaşmadan 59-32 galip ayrıldı.
