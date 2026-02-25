Haberler

Trump, Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan takımını kabul etti

Trump, Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan takımını kabul etti
ABD Başkanı Donald Trump, Kış Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Buz Hokeyi Takımı'nı kabul etti. Ziyaret sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. Trump, oyunculardan birinin altın madalyasını eline alarak esprili bir şekilde "Geri vermiyorum" dedi.

"GERİ VERMİYORUM"

Ziyaret sırasında dikkat çeken bir an yaşandı. Trump, oyunculardan birinin altın madalyasını eline alarak esprili bir şekilde "Geri vermiyorum" dedi. Salonda gülüşmelere neden olan o anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

