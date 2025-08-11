TRT, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Yayın Haklarını Aldı

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig heyecanı, yine TRT ekranlarında ve radyolarında yaşanacak.

TRT, milyonlarca futbolseveri buluşturan yayıncılık geleneğini sürdürüyor. 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Trendyol Süper Lig geniş maç özetleri ile radyo yayın hakları TRT'ye ait olacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler, lig heyecanını hem ekrandan hem de radyodan canlı olarak takip edebilecek.

Trendyol 1. Lig'de ise tüm maçlar, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Böylece futbolseverler, takımlarının deplasman veya iç saha fark etmeksizin her mücadelesini TRT farkıyla izleyebilecek. - İSTANBUL