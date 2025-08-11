TRT, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Yayın Haklarını Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig, 2025-2027 sezonlarında TRT ekranlarında ve radyolarında yayınlanacak. Futbolseverler, her maçı şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek.

Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig heyecanı, yine TRT ekranlarında ve radyolarında yaşanacak.

TRT, milyonlarca futbolseveri buluşturan yayıncılık geleneğini sürdürüyor. 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarında Trendyol Süper Lig geniş maç özetleri ile radyo yayın hakları TRT'ye ait olacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki sporseverler, lig heyecanını hem ekrandan hem de radyodan canlı olarak takip edebilecek.

Trendyol 1. Lig'de ise tüm maçlar, TRT Spor ve Tabii Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Böylece futbolseverler, takımlarının deplasman veya iç saha fark etmeksizin her mücadelesini TRT farkıyla izleyebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri

Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri: Beşiktaş'ta...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı

Ünlü rapçi, konsere bebeği ile gelen anneyi sert şekilde azarladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.