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Kılıçdaroğlu'nun vaadi olay oldu! Peki maçları şifresiz yayınlamanın maliyeti ne kadar, TRT bunu karşılayabilir mi?

Spor Haberleri

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Süper Lig maçlarını TRT'de şifresiz yayınlama vaadi futbolseverlerin gündemine oturdu. TFF, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının yayın hakkı için beIN Media Group ile toplam 2 milyar 200 milyon lira üzerinden anlaşırken, TRT'nin bu miktarı ödeyip ödeyemeyeceği tartışma konusu oldu. TRT'nin 2022 yılı gelir tablosunda 8.5 milyar lira gider karşılığında 10.9 milyar lira gelir elde ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine sayılı saatler kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'de maçları ücretsiz yayınlama vaadi futbolseverler arasında tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan vaat sonrası, TRT'nin TFF'ye ödenecek yayın haklarını nasıl karşılayacağı tartışılmaya başlandı. Bilindiği üzere TFF, sezon başında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için beIN Media Group ile 2 milyar 200 bin lira üzerinden anlaşma imzalamıştı.

TRT'nin 2022 yılı gelir tablosuna bakıldığında 8 milyar 537 milyon 124 bin gidere karşılık 10 milyar 990 milyon 988 bin gelir ettiği görülüyor. Kurumun net karı ise 2 milyar 453 milyon 864 bin lira. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi ve vaadini gerçekleştirmesi ihtimalinde TRT'nin maç yayınlarından elde edeceği gelir miktarıyla yıllık gelirinde de önemli bir artış sağlayabileceği belirtiliyor.

TRT, Süper Lig'in yayın haklarını karşılayabilir mi?

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda seçimi kazanması durumunda lig maçlarını şifresiz yayınlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak." ifadelerini kullandı.

TRT, Süper Lig'in yayın haklarını karşılayabilir mi?

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Kemal Kılıçdaroğlu Beinsport Spor Haberler

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Yorumlar (4)

SUAT AKDEMİR:

Yav arkadaş saklamanında sınırının olması lazım. CHP gelse en çok izlenen İslam örfüne uygun diziler yayınlanmayacak parada kazanmayacak. İşleri güçleri batırmak yalan söylemek. İBB çalışanlarına sorun bakalım maaşlar nasılmış?

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ismail bey :

Batak kemal, her yeri batırmaya yemin etmiş...

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Umut Bogoçlu:

Yaw allah aşkına bu adamın söylediklerine hala inanan varmı bu ülkede

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