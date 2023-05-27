Kılıçdaroğlu'nun vaadi olay oldu! Peki maçları şifresiz yayınlamanın maliyeti ne kadar, TRT bunu karşılayabilir mi?

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda Süper Lig maçlarını TRT'de şifresiz yayınlama vaadi futbolseverlerin gündemine oturdu. TFF, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarının yayın hakkı için beIN Media Group ile toplam 2 milyar 200 milyon lira üzerinden anlaşırken, TRT'nin bu miktarı ödeyip ödeyemeyeceği tartışma konusu oldu. TRT'nin 2022 yılı gelir tablosunda 8.5 milyar lira gider karşılığında 10.9 milyar lira gelir elde ettiği görüldü.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine sayılı saatler kala Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT'de maçları ücretsiz yayınlama vaadi futbolseverler arasında tartışma konusu oldu.

BEIN İLE ANLAŞMA 2.2 MİLYAR LİRA

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan vaat sonrası, TRT'nin TFF'ye ödenecek yayın haklarını nasıl karşılayacağı tartışılmaya başlandı. Bilindiği üzere TFF, sezon başında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için beIN Media Group ile 2 milyar 200 bin lira üzerinden anlaşma imzalamıştı.

TRT'NİN 2022 YILI GELİRİ 10.9 MİLYAR LİRA

TRT'nin 2022 yılı gelir tablosuna bakıldığında 8 milyar 537 milyon 124 bin gidere karşılık 10 milyar 990 milyon 988 bin gelir ettiği görülüyor. Kurumun net karı ise 2 milyar 453 milyon 864 bin lira. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi ve vaadini gerçekleştirmesi ihtimalinde TRT'nin maç yayınlarından elde edeceği gelir miktarıyla yıllık gelirinde de önemli bir artış sağlayabileceği belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda seçimi kazanması durumunda lig maçlarını şifresiz yayınlayacağını belirtti. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Seçimi kazandıktan sonra, ilk imzalayacağım kararnamelerden biri, maçların artık şifresiz olarak TRT'de yayınlanmasını sağlamak. Milletin küçücük zevklerini bile çaldılar. Böylece milleti TRT'yle de barıştıracağım ve TRT gerçekten milletin kanalı olacak." ifadelerini kullandı.