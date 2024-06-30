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Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

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TRT Spor'da muhabirler Almanya'dan canlı yayın yaparken arka planda ilginç sesler duyuldu. Rejiden olduğu tahmin edilen iki işi arasındaki skandal muhabbetin ardından kanal yönetimi harekete geçti. TRT Spor'dan yapılan açıklamada, "Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

EURO 2024'ün düzenlendiği Almanya'dan canlı yayın gerçekleştiren TRT Spor ekranlarında ilginç anlar yaşandı. Ceyla Büyükuzun ve Erbatur Ergenekon canlı yayında son gelişmeleri aktarırken, arka planda gazetecilerin sesini bastıran ilginç bir muhabbet duyuldu.

REJİDE SKANDAL MUHABBET

Rejide yaşandığı tahmin edilen canlı yayın kazasında, iki kişi arasında skandal bir muhabbet döndü. Tüm bunlar yaşanırken, Ceyla Büyükuzun ve Erbatur Ergenekon durumdan habersiz şekilde kendi aralarında konuşmaya devam etti.

TRT SPOR SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından TRT Spor harekete geçti. Kanal yönetimi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "TRT Spor kanalımızda canlı yayınlanan Spor Stüdyosu programında kabulü mümkün olmayan bazı konuşmalar yayına yansımıştır. Olayda sorumluluğu olanların tespiti ve gerekli cezanın belirlenmesi için hızlıca bir soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlanana kadar ilgili personel açığa alınmıştır."

Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası

Kaynak: AA / Spor

TRT Spor Almanya Spor Trt Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

VEFA:

Kurumların ne hale getirildiğinin, liyakat ve kariyer esaslarının yok sayılarak kimlerle doldurulduğunun en somut göstergesidir...Ülkem adına üzüldüm!..

137
12
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Mustafa Sudağ:

Vergiler torpilli ellerde çalışıyor

33
3
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Ali Yilmaz:

Sesler yabancı gelmedi...yorum bu kadar!..

25
1
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Gjerj Kastoroiti:

prn hub TRT oldu vallaha yakışır ama yüzyılın ülkesine

11
1
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Aslan Öztürk:

Ülke pompada gelen giden gelene gidend yazık.

7
1
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Savas Ozturk:

Türkiye yüzyılı hayırlı olsun trt

6
2
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Savas Ozturk:

Neyseki üstü kapalı konuşulmuş çocuklar anlamaz.

4
1
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Mert D:

Filmde kimlerin oynadığı da anlaşılıyor muhabbetten

3
1
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Kadir Küçük:

Birinin yakınınidir atmazlar hikaye

4
0
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