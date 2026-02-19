TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

Sarıyer–Amedspor karşılaşmasında Amedspor'a gösterilen kırmızı kart, TRT yayınında da tartışma konusu oldu. Mücadeleyi anlatan spiker, hakemin kararına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BEN NEDEN KART ÇIKTIĞINI ANLAYAMADIM"

Konuk takımda Hasan Ali Kaldırım 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Pozisyonun ardından değerlendirmede bulunan TRT spikeri, "Ben neden kart çıktığını anlayamadım. Pozisyonda adam topa da dokunmuş. Topla oynama gayreti içinde. Top yön de değiştirmiş" sözleriyle kararın ağır olduğu görüşünü dile getirdi. Karşılaşmada Amedspor 60. dakikada 10 kişi kalırken, kırmızı kart pozisyonu sosyal medyada da tartışma yarattı.

İşte o pozisyon;

Kaynak: Haberler.com