TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

Güncelleme:
1-1 biten Sarıyer–Amedspor futbol karşılaşmasında Amedspor'a gösterilen kırmızı kart, TRT yayınında tartışıldı. Mücadeleyi anlatan spiker, hakemin kararını sorgulayarak, "Ben neden kart çıktığını anlayamadım. Pozisyonda adam topa da dokunmuş. Topla oynama gayreti içinde. Top yön de değiştirmiş" ifadelerini kullandı.

  • TRT spikeri, Amedspor'a gösterilen kırmızı kartın nedenini anlayamadığını belirtti.
  • Hasan Ali Kaldırım, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Amedspor'u 10 kişi bıraktı.
  • TRT spikeri, pozisyonda oyuncunun topa dokunduğunu ve top yön değiştirdiğini ifade etti.

Sarıyer–Amedspor karşılaşmasında Amedspor'a gösterilen kırmızı kart, TRT yayınında da tartışma konusu oldu. Mücadeleyi anlatan spiker, hakemin kararına yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BEN NEDEN KART ÇIKTIĞINI ANLAYAMADIM"

Konuk takımda Hasan Ali Kaldırım 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Pozisyonun ardından değerlendirmede bulunan TRT spikeri, "Ben neden kart çıktığını anlayamadım. Pozisyonda adam topa da dokunmuş. Topla oynama gayreti içinde. Top yön de değiştirmiş" sözleriyle kararın ağır olduğu görüşünü dile getirdi. Karşılaşmada Amedspor 60. dakikada 10 kişi kalırken, kırmızı kart pozisyonu sosyal medyada da tartışma yarattı.

İşte o pozisyon;

Haberler. Com gidişin gidiş değil haberiniz ola

