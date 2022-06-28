TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoya tepki yağdı! Apar topar sildiler - Haberler

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TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoya tepki yağdı! Apar topar sildiler

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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TRT'nin paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Türk Milli Takımları için hazırlanan videoda Arap ezgilerinin yer alması tepki çekti. TRT, hazırlanan videoyu apar topar sildi.

TRT'nin Türk Milli Takımları için hazırladığı video sosyal medyada tepki çekti. TRT Spor Dijital Olimpiyat köyünde başlığıyla ve Akdeniz Oyunları etiketiyle paylaşılan gönderi kısa süre içerisinde kaldırıldı. Bu gönderinin kısa süre içinde silinmesi tepkilerin önüne geçemedi.

TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoya tepki yağdı! Apar topar sildiler

TEPKİ YAĞDI

TRT'nin paylaştığı bu videoya tepki yağdı. Hazırlanan videonun için Arap ezgileri bulunması yoğun bir tepki aldı. Kısa süre içinde video kaldırılmasına rağmen çok sayıda yorum yapıldı.

TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoya tepki yağdı! Apar topar sildiler

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

TRT Spor Trt Spor Haberler

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