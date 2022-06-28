TRT'nin Türk Milli Takımları için yaptığı videoya tepki yağdı! Apar topar sildiler

TRT'nin Türk Milli Takımları için hazırladığı video sosyal medyada tepki çekti. TRT Spor Dijital Olimpiyat köyünde başlığıyla ve Akdeniz Oyunları etiketiyle paylaşılan gönderi kısa süre içerisinde kaldırıldı. Bu gönderinin kısa süre içinde silinmesi tepkilerin önüne geçemedi.

TEPKİ YAĞDI

TRT'nin paylaştığı bu videoya tepki yağdı. Hazırlanan videonun için Arap ezgileri bulunması yoğun bir tepki aldı. Kısa süre içinde video kaldırılmasına rağmen çok sayıda yorum yapıldı.