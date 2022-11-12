Messi olsa bu kadar olur! Herkes Ferdi Kadıoğlu'nun yaptıklarını konuşuyor
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Giresunspor'a karşı Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile öne geçen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun penaltı pozisyonu öncesi yaptığı slalom büyük alkış topladı. Kadıoğlu'nun rakiplerini çalıma dizdiği anlar sosyal medyada futbolseverler tarafından Messi'ye benzetildi.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Ferdi Kadıoğlu'nun performansı damga vurdu.
FERDİ ÇALIMLARLA İLERLEDİ
Karşılaşmanın 19. dakikasında Ferdi Kadıoğlu, topu orta sahadan alıp çalımlarla ceza sahası içine girdi. Son futbolcuyu da geçtikten sonra ceza sahası içerinde yere düşürülen futbolcu, takımına penaltı kazandırdı.
İZLEYENLERİ MEST ETTİ
Penaltıyı atan Enner Valencia, topu ağlara gönderdi. Bu gol sonrası sosyal medyada futbolseverler Ferdi Kadıoğlu'na övgüler dizdi. Genç yıldızın penaltıyı aldıran performansı Messi'ye benzetildi.