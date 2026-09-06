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Bolu'da Triatlon Rüzgarı: 155 Sporcu Kıyasıya Yarıştı

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Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 6. Bölge 3. Etap yarışları Bolu'da gerçekleşti. 155 sporcu yüzme, bisiklet ve koşuda kıyasıya mücadele etti. Dereceye girenlere ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler tarafından verildi.

Türkiye Triatlon Federasyonu Bölgesel Ligi 6. Bölge 3. Etap müsabakaları, Bolu'da yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, açılış programında yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Ankara, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Kırıkkale, Bartın ve Karabük'ten 155 sporcunun katıldığı müsabakalarda, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarında mücadele edildi.

Müsabakalarda "M1 Kadın" ve "M2 Erkek" kategorilerinde dereceye giren sporcuların ödülleri Güler tarafından verildi.

Kaynak: AA
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