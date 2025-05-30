Trent Alexander-Arnold, Real Madrid'e Transfer Oldu

Trent Alexander-Arnold, Real Madrid'e Transfer Oldu
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Real Madrid, Liverpool'un sağ beki Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2031'e kadar Real Madrid'de kalacak ve Kulüpler Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Real Madrid, Liverpool'un İngiliz sağ beki Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna kattı.

Kulübün sitesinden yapılan açıklamaya göre, 6 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2031'e kadar Real Madrid oyuncusu olacak.

Alexander-Arnold, haziran ve temmuz aylarında oynanacak Kulüpler Dünya Kupası'nda da Real Madrid formasıyla görev alacak.

Dünyanın aktif en iyi sağ bekleri arasında gösterilen Trent Alexander-Arnold, futbola başladığı kulüp olan Liverpool ile bir UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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