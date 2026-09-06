Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 5 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği’ni 5-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği'ni 5-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Mohamed Salah'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ernest Muçi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sağından ağlarla buluştu. 4-0
62. dakikada Gouveia'nın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin içine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
78. dakikada Ozan Tufan ile gelişen ani Trabzonspor atağında ceza sahası içine doğru gönderdiği top Dju'nun önüne düştü. Vuruşunda ise meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0
Hakemler: Çağdaş Altay, Kerem Ersoy, Hüseyin Aylak
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu (Samet Akaydin dk. 82), Mustafa Eskihellaç, Fabio, Ozan Tufan (Cabral dk. 82), Ernest Muçi (Melih Kabasakal dk. 63), Aral Şimşir (Metehan Mimaroğlu dk. 63), Mohamed Salah, Onuachu (Dju dk. 43)
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Umut Nayir, Cenk Özkaçar, Ali Habeşoğlu
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pereira, Goutas, Thalisson, Fıratcan Üzüm (Abdurrahim Dursun dk. 46), Diabate (Diabate dk. 75), Traore, Oğulcan Ülgün (Soares Luis dk. 65), Tongya, Gouveia (Orakpo dk. 81), Koita (Mendes dk. 46)
Yedekler: Gökhan Akkan, Etebo, Arda Arslan, Muhammet Enser Çavuşoğlu, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Goller: Onuachu (dk. 5 ve 22), Mohamed Salah (dk. 14 pen.), Ernest Muçi (dk. 59), Dju (dk. 78) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Diabate (Gençlerbirliği), Fabio, Ernest Muçi, Nwaiwu (Trabzonspor)