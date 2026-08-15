Konyaspor-Rizespor: İlk yarı golsüz
Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz Türüç'ün havalandırdığı top Uğurcan'ın sırtından sekerek ceza sahasının dışında Gonçalves'te kaldı. Gonçalves'in şutunda kaleci Fofona topu uzaklaştırdı.
10. dakikada topla birlikte ceza sahası içerisine giren Mebude'nin şutunda kaleci Bahadır topu uzaklaştırdı.
28. dakikada sağ kanattan topla içeri giren Andzouana'nın topuk pasında Deniz Türüç'ün şutu üst direkten döndü.
Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Awaziem, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Melih İbrahimoğlu, Gonçalves, Deniz Türüç, Colley, Muleka
Yedekler: Deniz Ertaş, Jevtovic, Bardhi, Rayyan Baniya, Masuaku, Eren Cemali Yağmur, da Mata, Emir Bars, Enis Destan, Kramer
Teknik sorumlu: Ersan Parlatan
Çaykur Rizespor: Fofona, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Laçi, Taylan Antalyalı, Mebude, Varesanovic, Ahmed Kutucu, Sowe
Yedekler: Zafer Görgen, Tayyip Talha Sanuç, Olawoyin, Umut Erdem, Bakayoko, Faye, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Mustafa Tosun, Emrecan Bulut
Teknik sorumlu: Ekrem Dağ
Sarı kart: Laçi (Çaykur Rizespor)