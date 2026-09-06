Kasımpaşa, Amed'i İlk Yarıda Geçti: 1-0
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, Amed Sportif Faaliyetler’i konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı, lacivert-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Saba'nın sağ taraftan ayak dışıyla verdiği pasta ceza sahası girişinde topla buluşan Diagne'nin içeri girip sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.
20. dakikada Winck'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Güven Yalçın, kafa vuruşuyla topu kaleci Lafont'un solundan ağlarla buluşturdu. 1-0
26. dakikada Dia Saba'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gül'ün ceza yayı sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top az farkla sağdan auta gitti.
29. dakikada Saba'nın ceza yayı gerisinden sert vuruşunda kaleci Gianniotis, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum
Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Marcus Rafferty, Andri Baldursson, Adrian Benedyczak, Ali Yavuz Kol, Güven Yalçın
Yedekler: Ali Emre Yanar, Ahmet Taha Dağbaşı, Jakob Jessen, Atakan Müjde, Kevin Mouanga, Jesuran Rak-Sakyi, Sinan Alkaş, Elson Mendes da Silva, Emirhan Boz, Sercan Deniz
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Amadou Cisse, Lumbardh Dellova, David Bates, Ermal Krasniqi, Rayan Raveloson, Gökhan Gül, Umut Meraş, Samuel Ballet, Dia Sabia, Mbaye Diagne
Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Furkan Soyalp, Mohamed Khalil, Rayan Lutin, Berk Kızıldemir, Gift Orban
Teknik Direktör: Besnik Hasi
Gol: Güven Yalçın (dk. 20) (Kasımpaşa)