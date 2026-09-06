Haberler

Kasımpaşa, Amed'i İlk Yarıda Geçti: 1-0

Kasımpaşa, Amed'i İlk Yarıda Geçti: 1-0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Kasımpaşa, Amed Sportif Faaliyetler’i konuk ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı, lacivert-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Saba'nın sağ taraftan ayak dışıyla verdiği pasta ceza sahası girişinde topla buluşan Diagne'nin içeri girip sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk dibinden auta gitti.

20. dakikada Winck'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Güven Yalçın, kafa vuruşuyla topu kaleci Lafont'un solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

26. dakikada Dia Saba'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gül'ün ceza yayı sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top az farkla sağdan auta gitti.

29. dakikada Saba'nın ceza yayı gerisinden sert vuruşunda kaleci Gianniotis, sağına gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Mehmet Salih Mazlum

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Matei Cristian Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Marcus Rafferty, Andri Baldursson, Adrian Benedyczak, Ali Yavuz Kol, Güven Yalçın

Yedekler: Ali Emre Yanar, Ahmet Taha Dağbaşı, Jakob Jessen, Atakan Müjde, Kevin Mouanga, Jesuran Rak-Sakyi, Sinan Alkaş, Elson Mendes da Silva, Emirhan Boz, Sercan Deniz

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Amadou Cisse, Lumbardh Dellova, David Bates, Ermal Krasniqi, Rayan Raveloson, Gökhan Gül, Umut Meraş, Samuel Ballet, Dia Sabia, Mbaye Diagne

Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Furkan Soyalp, Mohamed Khalil, Rayan Lutin, Berk Kızıldemir, Gift Orban

Teknik Direktör: Besnik Hasi

Gol: Güven Yalçın (dk. 20) (Kasımpaşa)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz

Yeni dönem, yeni isim! DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Güne damga vuran görüntü

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

DEM Parti'de seçim sonucu belli oldu! 535 oyun tamamını aldılar
Bülent Ersoy’un Sapanca konserinde gözler yüzüğündeydi! Parmağındaki servet taşıyor

Kimse gözünü alamadı: Diva parmağında bir servet taşıyor!
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü

Penis büyütmek isterken öldü! Milyoner iş insanına altın tabut
Derbide hayatını kaybetmişti! Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı

Derbide hayatını kaybetmişti! Ortaya çıkan ayrıntı kahretti
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Avladığı domuzla poz verdi! Fotoğraf şaşkına çevirdi

Yapay zeka değil gerçek!
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı