Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 İstanbulspor: 0 (İlk yarı)
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde İstanbulspor ile karşılaşıyor.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa, evinde İstanbulspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
9. dakikada İstanbulspor savunmasının defanstan çıkarken kaptırdığı topta Hajradinovic, pasını ceza yayındaki Ngoy'a aktardı. Ngoy'un sert şutunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak, kalenin yanından az farkla dışarıya çıktı.
19. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Rroca'nın sert şutunda kaleci Gianniotis topu çeldi.
27. dakikada sol taraftan Coly'nin yerden ceza sahası içine gönderdiği topa Loshaj'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
32. dakikada sol taraftan ceza sahası içine kullanılan kornerde İstanbulspor savunmasının uzaklaştıramadığı top arkaya açılarak Gomis'in önüne düştü. Gomis'in kafayla ceza sahası içi sağ çaprazına çıkardığı pasa Fall'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada sol taraftan Jackson'ın ortasına iyi yükselen Traore'nin penaltı noktasında uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda kaleci Gianniotis topu çeldi.
45. dakikada Ndao'nun sağ taraftan ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Muammer, kafa vuruşunu yaptı. Kaleciyi geçen topu Omeruo çizgiden çıkardı.
Hakemler: Erkan Özdamar, Yusuf Bozdoğan, Murat Ergin Gözütok
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Duhan Aksu, Gökhan Gül, Gomis, Hajradinovic, Aytaç Kara, Fall, Ngoy
Yedekler: Ali Emre Yanar, Erdem Çetinkaya, Ben Ouannes, Saddıki, Sarp Yavrucu, Selim Dilli, Taylan Aydın, Sinan Alkaş, Yasin Özcan, Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Coly, Muammer Sarıkaya, Ndao, Rroca, Loshaj, Jackson, Traore
Yedekler: Alp Arda, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel, Kubilay Köylü, Mamadou, Imbula, Emir Gültekin, Özcan Şahan, Ali Yaşar
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Gol: Fall (dk. 32) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Sadık Çiftpınar, Kemal Özdeş (Teknik Direktör) (Kasımpaşa), Duhaney (İstanbulspor) - İSTANBUL