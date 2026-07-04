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Çorum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı

Çorum FK, Düzce'de yeni sezon hazırlıklarına başladı
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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Arca Çorum FK, Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girdi. Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki ilk antrenman yapıldı. Üç etaplı kamp sürecinde 5 hazırlık maçı oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin Düzce kampı başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Düzce Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren kırmızı siyahlı ekip, bu sabah teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde ilk antrenmanı gerçekleştirdi.

Çorum FK, birinci etap çalışmalarını 17 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.

İkinci etap çalışmalarını 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da yapacak kırmızı siyahlılar, hazırlıklarını 1-6 Ağustos tarihlerinde Topuk Yaylası'nda tamamlayacak.

Takım, 3 etaplık kamp döneminde 5 hazırlık maçı yapacak.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
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