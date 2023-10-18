Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa arasında maçın hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa arasında pazar günü oynanacak maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Sivasspor - Kasımpaşa müsabakasının hakemleri açıklandı.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. - SİVAS