Trendyol Süper Lig'in 7. Haftası Sona Erdi: Galatasaray Liderliğini Sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası sona erdi. Galatasaray 21 puanla liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası bugün oynanan Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasıyla tamamlandı. Oynanan 9 maçta toplam 26 gol atıldı. Haftanın açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 yendi. Sarı-kırmızılılar ilk 7 haftada puan kaybetmedi ve kulüp tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Fenerbahçe ise bir başka Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u konuk ederken sahadan 2-0'lık sonuçla ayrıldı. Sarı-lacivertliler ligde 2 maç sonra kazanırken, puanını 15'e yükseltti. Haftanın en gollü maçı İstanbul'da Fatih Karagümrük - Trabzonspor arasında oynandı. Bordo-mavililer 4-3'lük skorla hanesine 3 puan yazdırdı.

Beşiktaş ise erteleme maçında farklı mağlup ettiği Kayserispor maçı sonrası Kocaelispor karşısında da galibiyete uzandı. Siyah-beyazlılar 3 puanı 3 golle alırken, evinde 3'te 3 yaptı.

Haftanın maçları ve sonuçları:

Alanyaspor - Galatasaray: 0-1

Gaziantep FK - Samsunspor: 2-2

Eyüpspor - Göztepe: 0-0

Fatih Karagümrük - Trabzonspor: 3-4

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: 1-2

Konyaspor - Başakşehir: 2-1

Fenerbahçe - Antalyaspor: 2-0

Kayserispor - Gençlerbirliği: 1-1

Beşiktaş - Kocaelispor: 3-1 - İSTANBUL