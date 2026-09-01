Süper Lig 5. ve 6. Hafta Programı Açıklandı
- Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak
Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligin 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 19 Eylül Cumartesi günü, saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı şu şekilde:
5. Hafta
11 Eylül Cuma:
20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)
12 Eylül Cumartesi:
17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
13 Eylül Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)
20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)
14 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)
6. Hafta
18 Eylül Cuma:
20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19 Eylül Cumartesi:
17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)
17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)
20.00 Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
20 Eylül Pazar:
17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (ISONEM Park Gürsel Aksel)
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)