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Süper Lig 5. ve 6. Hafta Programı Açıklandı

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- Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması 19 Eylül Cumartesi günü oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligin 6. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması, 19 Eylül Cumartesi günü, saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.

Süper Lig'in 5. ve 6. haftalarının programı şu şekilde:

5. Hafta

11 Eylül Cuma:

20.00 Beşiktaş-Erzurumspor FK (Tüpraş)

12 Eylül Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Samsunspor-Arca Çorum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

13 Eylül Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir (Diyarbakır)

20.00 Galatasaray-Kocaelispor (RAMS Park)

14 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

6. Hafta

18 Eylül Cuma:

20.00 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Eylül Cumartesi:

17.00 Kocaelispor-Gaziantep FK (Kocaeli)

17.00 Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor (Çorum Şehir)

20.00 Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

20 Eylül Pazar:

17.00 Erzurumspor FK-Samsunspor (Erzurum Kazım Karabekir)

17.00 Fenerbahçe-Eyüpspor (Chobani)

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (ISONEM Park Gürsel Aksel)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş (Diyarbakır)

Kaynak: AA
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