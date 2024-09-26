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Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 Sezonu Şamil Ekinci Anısına Oynanacak

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 Sezonu Şamil Ekinci Anısına Oynanacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in kalan haftalarının '2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu' olarak oynanacağını açıkladı. Şamil Ekinci, Trabzonspor'un eski başkanı olarak Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuştu.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski milli futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar verdi.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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