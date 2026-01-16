Haberler

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı yarın başlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası, yarın Başakşehir ve Fatih Karagümrük arasındaki maçla başlayacak. Lider Galatasaray, Gaziantep FK'yı konuk ederken, Fenerbahçe Alanyaspor'a, Beşiktaş ise Kayserispor'a karşı mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de verilen ara sona erdi ve heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Ligde 18. haftada maçlar; yarın, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi oynanacak. İkinci yarının açılış müsabakasında Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Lider Galatasaray bu hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe de Alanyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Kayserispor ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar

14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi

17.00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump 'Artık zamanı geldi' diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı

Trump "Artık vakti geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi

ABD ülkeyi satın almak için ilk adımı attı, AB'den sert tepki geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı

Kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı

Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber! Ağabeyi "Maalesef" diyerek duyurdu
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor

Güle güle En-Nesyri! Yeşil ışığı yaktı gidiyor