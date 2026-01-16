Trendyol Süper Lig'de ikinci yarı yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de verilen ara sona erdi ve heyecan bu hafta kaldığı yerden devam edecek. Ligde 18. haftada maçlar; yarın, 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi oynanacak. İkinci yarının açılış müsabakasında Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Lider Galatasaray bu hafta Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe de Alanyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş ise evinde Kayserispor ile mücadele edecek.

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta programı ve görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 RAMS Başakşehir - Fatih Karagümrük: Yasin Kol

20.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır

18 Ocak Pazar

14.30 Kasımpaşa - Antalyaspor: Halil Umut Meler

17.00 Kocaelispor - Trabzonspor: Adnan Deniz Kayatepe

17.00 Gençlerbirliği - Samsunspor: Kadir Sağlam

20.00 Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

19 Ocak Pazartesi

17.00 Konyaspor - Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor: Ali Şansalan

20.00 Beşiktaş - Kayserispor: Ozan Ergün