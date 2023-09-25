Trendyol Süper Lig: Hatayspor: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Tarbzonspor ile karşı karşıya geliyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Tarbzonspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Karşılaşma öncesi geçen yıl Mersin Polisevi'ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in çocukları, hakem ve oyunculara çiçek verdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Aburjania ile paslaşarak cezaalanına sokulan Dele-Bashiru'nun vuruşunda top kalecide kaldı.
44. dakikada Uğurcan'ın degajında Onuachu'nun kafa pasında topla buluşan Edin Visca cezaalanına sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+7. dakikada Edin Visca'nın pasında sol çaprazda topla buluşan Enis Bardhi'nin vuruşunda kaleci Erce yatarak uzaklaştırdı.
Hakemler: Burak Şeker, Serkan Olguncan, Hüseyin Aylak
Hatayspor: Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy Kilama, Burak Bekaroğlu, Faouzi Ghoulam, Chandrel Massango Matondo, Giorgi Aburjania, Dele-Bashiru, Rigoberto Rivas, Carlos Strandberg, Didier Lamkel Ze
Yedekler: Visar Bekaj, Görkem Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Renat Dadashov, Burak Yılmaz, Armin Hodzic, Nikola Maksimovic, Kerim Alıcı, Joelson Fernandes, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Benkovic, Eren Elmalı, Batista Mendy, Bakasetas, Enis Bardhi, Abdulkadir Ömür, Edin Visca, Ebere Onuachu
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Umut Bozok, Denswil, Göktan Gürpüz, Tekliç, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Trezeguet, Fountas, Enis Destan
Teknik Direktör: Nenad Bjelica
Sarı kartlar: Batista Mendy (Trabzonspor), Lamkel Ze (Hatayspor) - MERSİN