Trendyol Süper Lig: Göztepe ve Konyaspor 1-1 Beraberlik İle Sahadan Ayrıldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Göztepe'nin golü Dennis'ten gelirken, Konyaspor'un eşitliği sağlaması ise Tunahan Taşçı'nın vuruşu ile gerçekleşti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan kullandığı kornerde sol çapraza açılan topu Heliton penaltı noktasına çevirdi, Olaitan'ın sert şutunda kaleci Deniz meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
50. dakikada Göztepe'nin sol kanattan Cherni'yle kullandığı kornerde kale alanı önüne düşen topu bomboş durumda kontrol eden Dennis'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
59. dakikada sol kanattan Cherni'nin ortasında arka direkte Arda Okan'ın indirdiği topu Olaitan kale alanına yerden çevirdi, bomboş durumdaki Janderson'un yakın mesafeden dokunuşunda kaleci Deniz gole izin vermedi.
66. dakikada Göztepe'nin sağ kanattan gelişen hücumunda ceza alanı çaprazında topu kontrol eden Janderson ortaya yerden sert vurdu, kaleci Deniz topu çeldi. Kale alanının hemen önünde dönen topa Juan vurdu, kaleci Deniz'in kafasına çarpan top ceza alanını terk etti.
70. dakikada Göztepe'de Dennis'in orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan diliminden uzun gönderdiği topu ceza yayının gerisinde göğsüyle önüne alan Juan, sağ çapraza doğru çekip sert vurdu. Soluna uzanan Deniz topu kornere çeldi.
85. dakikada kendi yarı alanından kısa paslarla çıkan Konyaspor'da Ndao'nun pasında Tunahan, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 1-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan (Taha Altıkardeş dk. 90), Heliton, Malcom Bokele, Cherni (İsmail Köybaşı dk. 90+2), Furkan Bayır, Rhaldney (Efkan Bekiroğlu dk. 81), Malcom Bokele, Anthony Dennis, Junior Olaitan (Novatus Miroshi dk. 60), Juan (Ibrahim Sabra dk. 80), Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Ahmed Ildız
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Guilherme (Jackson Muleka dk. 80), Riechedly Bazoer, Marko Jevtovic, Yhoan Andzouana (Marius Stefanescu dk. 69), Melih İbrahimoğlu (Morten Bjorlo dk. 78), Enis Bardhi (Tunahan Taşçı dk. 69), Danijel Aleksic (Pedrinho dk. 56), Alassane Ndao, Umut Nayir
Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Josip Calusic, Melih Bostan
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Dennis (dk. 50) (Göztepe), Tunahan Taşçı (dk. 85) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Furkan Bayır, Arda Okan (Göztepe), Tunahan Taşçı, Riechedly Bazoer (Konyaspor) - İZMİR