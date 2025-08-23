Gaziantep FK - Gençlerbirliği Maçında Konuk Takım Üstün Başladı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK, kendi sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşmakta. Maçın 15. dakikasında konuk takım Gençlerbirliği, 1-0'lık bir üstünlük sağladı. Gaziantep FK, sahasında bu maçı kazanmak için çaba gösterecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor