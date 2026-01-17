Haberler

Galatasaray ve Gaziantep FK Süper Lig Maçında Golsüz Beraberlik

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın başlama düdüğünden itibaren 15 dakika boyunca her iki takım da gol atmayı başaramadı ve skorda 0-0'lık eşitlik sürüyor. İstanbul'da gerçekleşen bu önemli karşılaşma, taraftarlar arasında heyecan yarattı.

