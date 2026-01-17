Galatasaray ve Gaziantep FK Süper Lig Maçında Golsüz Beraberlik
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın başlama düdüğünden itibaren 15 dakika boyunca her iki takım da gol atmayı başaramadı ve skorda 0-0'lık eşitlik sürüyor. İstanbul'da gerçekleşen bu önemli karşılaşma, taraftarlar arasında heyecan yarattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor