Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 3 Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Gaziantep Fk'yı 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Lungoyi'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Bayo'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

53. dakikada sağ kanattan Radu'nun yaptığı ortada penaltı noktası yakınından Umut Bozok'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı.

62. dakikada sağ kanattan Radu'nun savunma arkasına yerden attığı pasta penaltı noktası sağından Umut Bozok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Zafer'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

65. dakikada Gaziantep FK atağında savunmada araya giren Calegari'nin müdahalesi sonrası topu önünde bulan Umut Bozok, ceza yayı gerisine kadar ilerledikten sonra pasını Raux Yao'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

78. dakikada Kevin Rodrigues'in uzaklaştırmak istediği top, araya giren Talha Ülvan'a çarparak Umut Bozok'un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında, penaltı noktası gerisinde topla buluşan Metehan Altunbaş'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ alt köşeden filelerle buluştu. 3-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Furkan Ürün, Mehmet Kısal

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Lucas Calegari, Luccas Claro, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Metehan Altunbaş (Jerome Onguene dk. 87), Mateusz Legowski, Taşkın İlter (Lenny Pintor dk. 87), Denis Radu (Talha Ülvan dk. 66), Charles Raux Yao (Ismaila Manga dk. 77), Umut Bozok

Yedekler: Marcos Felipe, Emre Akbaba, Diabel Ndoye, Abdou Sy, Berhan Kutlay Şatlı, Arda Yavuz

Teknik Direktör: Atila Gerin

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Deian Sorescu, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Victor Gidado (Luis Perez dk. 86), Kacper Kozlowski (Melih Kabasakal dk. 86), Drissa Camara (Karamba Gassama dk. 86), Alexandru Maxim, Christopheer Lungoyi, Mohamed Bayo (Denis Draguş dk. 64)

Yedekler: Cemilhan Aslan, Nihad Mujakic, Ali Osman Kalın, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Goller: Umut Bozok (dk. 62), Raux Yao (dk. 65), Metehan Altunbaş (dk. 78) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Raux Yao, Ismaila Manga (Eyüpspor), Deian Sorescu, Christopheer Lungoyi (Gaziantep FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı