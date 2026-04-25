Trendyol Süper Lig: Eyüpspor: 0 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Eyüpspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
38. dakikada Bedirhan Özyurt'un hatalı pasında araya giren Kozlowski, topu Maxim'e aktardı. Maxim'in pasında topla buluşan Christopher Lungoyi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta Calegari, son anda kayarak yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.
43. dakikada Calegari'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunmada Kevin Rodrigues'e de çarpan topa, altıpasın sağında Umut Bozok'un röveşata vuruşunda kaleci Zafer Görgen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Reşat Onur Çoşkunses, Furkan Ürün, Mehmet Kısal
Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Lucas Calegari, Luccas Claro, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Metehan Altunbaş, Mateusz Legowski, Taşkın İlter, Denis Radu, Charles Raux Yao, Umut Bozok
Yedekler: Marcos Felipe, Emre Akbaba, Diabel Ndoye, Talha Ülvan, Lenny Pintor, Abdou Sy, Ismaila Manga, Berhan Kutlay Şatlı, Jerome Onguene, Arda Yavuz
Teknik Direktör: Atila Gerin
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Deian Sorescu, Arda Kızıldağ, Myenty Abena, Kevin Rodrigues, Victor Gidado, Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Alexandru Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamed Bayo
Yedekler: Cemilhan Aslan, Luis Perez, Nihad Mujakic, Melih Kabasakal, Karamba Gassama, Ali Osman Kalın, Nazım Sangare, Denis Draguş
Teknik Direktör: Mirel Radoi
Sarı kartlar: Deian Sorescu, Christopher Lungoyi (Gaziantep FK) - İSTANBUL