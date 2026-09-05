Erzurumspor FK, Konyaspor'a İlk Yarıda 1-0 Önde
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı mavi-beyazlı ekibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada sağ kanattan Orhan Ovacıklı'nın ortasında arka direkte Nihad Mujakic'in içeriye çevirdiği topa penaltı noktasında Brandon Baiye'nin vuruşunda kaleci Bahadır meşin yuvarlağı çıkardı.
17. dakikada Giorbelidze'nin sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Eren Tozlu, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Yasin Kol, Candaş Elbil, Kerem İlitangil
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Brandon Baiye, Guram Giorbelidze, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Mustafa Fettahoğlu, Eren Tozlu
Yedekler: Erkan Anapa, Matija Orbanic, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Ibrahim Yalatif Diabate, Miguel Cardoso, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzaza
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Yhoan Andzouana, Rayyan Baniya, Adil Demirbağ, Arthur Masuaku, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Jackson Muleka, Diogo Gonçalves, Ebrima Colley, Enis Destan
Yedekler: Deniz Ertaş, Arif Boşluk, Uğurcan Yazgılı, Deniz Türüç, Chidozie Awaziem, Ömer Çobanoğlu, Mostafa Muhammed, Emir Bars, Jean-Luc Dompe, Rajmund Toth
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Eren Tozlu (dk. 17) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Rayyan Baniya, Jackson Muleka, Marko Jevtovic (Konyaspor)