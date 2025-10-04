Haberler

Trendyol Süper Lig Derbisi: Galatasaray ve Beşiktaş 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golü Tammy Abraham'dan gelirken, Galatasaray'ın eşitliği sağlayan golünü ise İlkay Gündoğan kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada savunmadan çıkmaya çalışırken ceza yayı sol tarafında Wilfred Ndidi'den topu kapan Lucas Torreira'nın pasında ceza sahası içi sol tarafından İlkay Gündoğan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

74. dakikada sağ taraftan Cengiz Ünder'in pasında penaltı noktası yakınından Rafa Silva'nın vuruşunda top üstten dışarı gitti.

83. dakikada ceza yayı gerisinden Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Cengiz Ünder'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Rams Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo (Roland Sallai dk. 26), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün (Eren Elmalı dk. 77), İlkay Gündoğan (Gabriel Sara dk. 77), Barış Alper Yılmaz (Leroy Sane dk. 86), Victor Osimhen (Mauro Icardi dk. 86)

Yedekler: Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Arda Ünyay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu (Felix Uduokhai dk. 66), David Jurasek, Wilfred Ndidi (Kartal Kayra Yılmaz dk. 86), Orkun Kökçü, Vaclav Cerny (Cengiz Ünder dk. 67), Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham (Milot Rashica dk. 84)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Necip Uysal, Jota Silva, Rıdvan Yılmaz, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: İlkay Gündoğan (dk. 55) (Galatasaray), Tammy Abraham (dk. 12) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Davinson Sanhez (dk. 34) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Osimhen (Galatasaray), Sergen Yalçın, Emirhan Topçu, Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai, El Bilal Toure, Orkun Kökçü (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
