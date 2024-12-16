Üye Girişi
Haberler
İsrail'in skandal Golan Tepeleri kararına Türkiye'den tepki
İsrail'in skandal Suriye hamlesine Türkiye'den sert tepki
2025 yılı için geçerli olacak asgari ücrete ilişkin en güçlü senaryolar ortaya çıktı
İşte asgari ücret için en güçlü senaryolar
Market poşetlerine okkalı zam
Market poşetlerine okkalı zam! İşte konuşulan rakam
Arınç'tan çok konuşulacak Suriye yorumu: En karlı İsrail çıktı
"En karlı İsrail çıktı" deyip Erdoğan'a sürpriz bir öneride bulundu

Trendyol Süper Lig'de VAR Hakemi Bülent Birincioğlu

Trendyol Süper Lig'de VAR Hakemi Bülent Birincioğlu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmada Video Yardımcı Hakem Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün oynanacak Adana Demirspor- Beşiktaş karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün Adana Demirspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alpaslan Şen olacak.

Söz konusu mücadelede VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR olarak Esat Sancaktar eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kamuya yüzlerce personel alınacak
img

ATM'lerde yeni dönem: Israrcı olanın kartı bloke edilecek
img

İsrail, Suriye'yi bitirecek skandal planı onayladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
Belediyedeki vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Esad'dan Rusya'ya 21 uçak dolusu para
Ülkenin kasası boşken tonlarca dövizi böyle kaçırmış
Bir dönem reyting rekorları kıran dizi final yapıyor
İddialı dizi final yapıyor
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyunca ikinci yarıya çıkamadı
Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
Suriye'nin para birimi değişiyor

Son Dakika Haberleri

Market poşetleri ne kadar, kaç TL oldu 2025? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul'da yağışlar baraj doluluk oranını nasıl etkiledi? Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin kaç yaşında, nereli? Market poşetlerine zam geldi mi, ne kadar olacak? Market poşetleri neden ücretli? Sansar Salvo kimdir, gerçek adı ne? Rapçi Salvo kaç yaşında ve nereli? Sansar Salvo tutuklandı mı, neden tutuklandı? Rapçi Salvo'nun suçu ne? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? 31 Aralık'ta kamu kurumları çalışıyor mu? Hadise ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Hadise eski sevgilisi Sinan Akçıl hakkında ne dedi? 1 Ocak'ta marketler açık mı? 31 Aralık yarım gün mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.