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Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Bodrum FK İlk Yarısında Golsüz Beraberlik

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 berabere sona erdi. Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, birçok kritik pozisyonda kalesini koruyarak tehlikeleri önledi.

- Trendyol Süper Lig : Trabzonspor : 0 - Bodrum FK: 0 (İlk yarı)

TRABZON - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Ribeiro'nun pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Dimitrov'un vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

9. dakikada Cihan Çanak'ın ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

36. dakikada Bodrum FK'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında Uğurcan Çakır'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Taulan Sulejmanov'un önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda ise Uğurcan Çakır müdahale ederek tehlikeyi önledi.

45+3. dakikada Ali Şahin Yılmaz'dan kaptığı topla birlikte kaleci ile karşı karşıya kalan Musah Mohammed'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

Hakemler: Ozan Ergün, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Ali Şahin Yılmaz, Lundstram, Eren Elmalı, Mendy, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Nwakaeme, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Barisic, Arda Öztürk, Umut Güneş, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkaçoğlu, Arif Boşluk, Poyraz Efe Yıldırım, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Musah Mohammed, Gökdeniz Bayraktar, Ribeiro, Dimitrov, Taulan Sulejmanov

Yedekler: Gökhan Akkan, Puscas, Obekpa, Osman Haqi, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Chirstoper Herelle, Ege Bilsel, Enes Uğrüce, Oğulcan Başol

Teknik Direktör: Volkan Babacan

Sarı kart: Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ve Bodrum FK İlk Yarısında Golsüz Beraberlik
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKMEN ŞAHİN - Spor
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