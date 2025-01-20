Üye Girişi
Haberler
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

2 saat önceki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
Milli Eğitim Bakanlığı 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB düğmeye bastı! Fahiş fiyat talep eden okullar şimdi yandı
Özel'den iktidara seçim resti: Partim hazır, adayımız hazır

Özel'den iktidara seçim resti: Adayımız hazır, çık karşıma al cevabını
7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi

Oğlunu silahla vuran cani baba kendini eve kilitledi

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Sivasspor Maçında VAR Hakemi Helder Malheiro

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Sivasspor Maçında VAR Hakemi Helder Malheiro
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki maçta VAR hakemi olarak Portekizli Helder Malheiro görev alacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bugün oynanacak Trabzonspor- Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Portekizli Helder Malheıro oldu.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, bugün saat 20.00'da Trabzonspor'a konuk olacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Olcar olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Helder Malheiro oturacak. Malheiro'ya, AVAR'da Ceyhun Sesigüzel eşlik edecek.

Portekiz hakem, dün oynanan Konyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasında da VAR'da görev yapmıştı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Esnek çalışmanın detayları ortaya çıktı
img

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
img

Sergen canlı yayında delirdi: Yemin olsun rezil rüsva ederim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

ABD başkanının yıllık kazancı ve ayrıcalıkları saymakla bitmiyor
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!

Ödül töreninde ünlü şarkıcının silikonları patladı!
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.