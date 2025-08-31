Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Samsunspor'u Ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta kendi evinde 1-0 galip geldiği Hesap.com Antalyaspor maçının 11'ini yine sahaya sürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke, Samsunspor karşısında ilk 11'de değişikliğe gitmedi. Karadeniz ekibinde, sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme ile cezalı olan Christ Oulai ile genç kaleci Onuralp Çevikkan, maç kadrosunda yer almadı.

Hesap.com Antalyaspor maçında sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan ancak hafta içinde antrenmanlara katılan Tim Jabol Folcarelli ise 11'deki yerini aldı.

Muhammed Cham ve Batista Mendy'nin takımdan ayrılması nedeniyle Boran Başkan ve Cihan Çanak, maç kadrosunda kendilerine yer buldu.

Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerinin tamamını tüketen bordo-mavili taraftarlar, Papara Park'ı doldurdu.

Konuk takım taraftarları da bulundukları tribünü doldurarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.