Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 Önde Geçti
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, evinde Eyüpspor ile karşılaşıyor. İlk yarıda Augusto'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Felipe Caleari'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Onana, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
5. dakikada savunmadan gönderilen uzun topla ceza sahası içine giren Onuachu'nun vuruşunda top kaleci Felipe Monterio'dan döndü. Dönen savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
12. dakikada Folcarelli'nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Felipe Monterio'nun solundan ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in vuruşunda top kaleci Onana'dan döndü. Devamında ise Thiam'ın kale sahası gönderdiği topu takip eden Yalçın Kayan'ın vuruşunda Onana meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Murat Altan
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oluail, Folcarelli, Muçi, Zubkov, Augusto, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak, Visca, Bouchouari, Ozan Tufan, Sikan, Baniya, Serdar Saatçı, Olaigbe, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Eyüpspor: Felipe Monterio, Calegari, Robin Yalçın, Claro (Umut Meraş dk. 32), Mujakiç, Kerem Demirbay, Legowski, Halil Akbunar, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Mame Thiam
Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Emre Akbaba, Talha Unvan, Umut Bozok, Taşkın İlter, Stepanenko, Obeng Ampem, Svit Şeşlar
Teknik Direktör: Orhan Ak
Gol: Augusto (dk. 12) (Trabzonspor)
Sarı kart: Muçi (Trabzonspor) - TRABZON